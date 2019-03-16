«Локомотив» и «Уралочка-НТМК» выиграли матчи 21-го тура волейбольной Суперлиги

Матчами в Калининграде и Санкт-Петербурге завершился 21-й тур чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. «Локомотив» в трёх партиях обыграл белорусскую «Минчанку» со счётом 3:0 (25:21, 25:23, 25:20). «Ленинградка» уступила «Уралочке-НТМК» — 1:3 (12:25, 25:20, 23:25, 14:25).

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги, уступая московскому «Динамо» только по дополнительным показателям. «Уралочка-НТМК» — на четвёртой позиции. «Минчанка» и «Ленинградка» перед заключительным туром не входят в число восьми команд, которые продолжат борьбу за медали.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

21-й тур

«Локомотив» (Калининградская область) — «Минчанка» (Беларусь) — 3:0 (25:21, 25:23, 25:20).

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 1:3 (12:25, 25:20, 23:25, 14:25).