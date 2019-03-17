Ковач: «Белогорье» победило, даже не показывая высший уровень своего волейбола

Главный тренер «Белогорья» Слободан Ковач остался доволен действиями подопечных в матче 25-го тура мужской волейбольной Суперлиги. Белгородский клуб на тай-брейке вырвал победу у новосибирского «Локомотива» со счётом 3:2 (18:25, 25:21, 25:20, 13:25, 15:9).

«Играли сегодня, насколько позволял соперник. На другой стороне стоял хороший соперник, когда они напрягались, у нас возникали проблемы. Точно так же получалось и в другую сторону. Но после первой проигранной партии мы сделали хорошую работу, сделали выводы и играли по-другому. Это была наша первая игра, когда до этого не было матча в среду, так что у нас была возможность хорошо поработать на тренировках. Мы должны уметь играть и в лёгкие моменты, и в трудные, слушать, что говорит тренер со стороны, и пробовать это сразу исполнить. В четвёртом сете, может быть, не хватило спокойствия. Но в итоге мы можем быть довольны, что выиграли у хорошей команды, даже не показывая высший уровень своего волейбола», – приводит слова Ковача официальный сайт «Белогорья».