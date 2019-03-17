Казанский «Зенит» на тай-брейке одолел «Енисей» в Суперлиге

Красноярский «Енисей» оказал достойное сопротивление казанскому «Зениту» в выездном матче 25-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги, однако действующий чемпион одержал победу со счётом 3:2 (18:25, 34:32, 20:25, 25:19, 15:12).

В случае победы «Енисей» сохранял теоретические шансы на восьмое место. Проиграв, красноярцы остались вне зоны плей-офф и продолжат сезон в турнире за 9-14-е места.

«Зенит», досрочно выигравший предварительный этап, одержал 24-ю победу в 25 матчах.

В матчах заключительного, 26-го тура 23 марта казанский «Зенит» примет «Динамо-ЛО», а «Енисей» сыграет с питерским «Зенитом».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

25-й тур

«Зенит» (Казань) – «Енисей» (Красноярск) – 3:2 (18:25, 34:32, 20:25, 25:19, 15:12).