Питерский «Зенит» нанёс поражение команде «Газпром-Югра» в ЧР по волейболу

25-й тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги завершился в Санкт-Петербурге. Местный «Зенит» в трёх партиях взял верх над командой «Газпром-Югра» из Сургута со счётом 3:0 (25:17, 25:23, 28:26).

«Зенит» с 19 победами в 25 матчах сохранил третье место в турнирной таблице предварительного этапа соревнований. «Газпром-Югра», потерпев 16-е поражение, остался на девятой позиции.

В матчах заключительного, 26-го тура чемпионата России, которые состоятся 23 марта, «Газпром-Югра» на выезде сыграет с московским «Динамо», а «Зенит» в гостях встретится с красноярским «Енисеем».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

25-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (25:17, 25:23, 28:26).