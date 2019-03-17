Сиденко: рады победе над «Динамо», «Уралу» она нужна как воздух

Главный тренер «Урала» Константин Сиденко прокомментировал победу в выездном матче 25-го тура чемпионата России по волейболу с московским «Динамо» (3:2).

«Рады победе, нам она нужна как воздух. Игра была грязная с обеих сторон, но сейчас уже говорить об этом не хочется, потому что главнее всего результат. Победа очень важна, но для нас ещё ничего не закончено, вся борьба впереди. Могу сказать, что совершили много ошибок на подаче, и в первой партии немного не получилась игра – наверное, от волнения», — приводит слова Сиденко пресс-служба ВФВ.

Перед заключительным туром предварительного этапа чемпионата России «Урал» с 10 победами в 25 матчах поднялся на восьмое место, дающее право сыграть в плей-офф.