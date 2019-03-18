Кашин: Малова провела гениальный матч. Подняла то, что нельзя было поднять

Главный тренер санкт-петербургской «Ленинградки» Александр Кашин и волейболистка «Уралочки-НТМК» (Свердловская область) Ксения Парубец поделились впечатлениями от противостояния их команд в 21-м туре российской Суперлиги. «Ленинградка» проиграла со счётом 1:3 (12:25, 25:20, 23:25, 14:25).



«Определяющей была третья партия. Кто её выигрывает, тот выигрывают и игру. У нас достаточно серьёзная проблема с краями. Нам очень не хватает Ани Куршиной. Конечно, планировалось, что она будет играть. То, что мы потеряли её в ноябре, — большая потеря. К сожалению, заменить её мы так и не смогли. Я хотел бы отметить игрока, который, я считаю, выиграл матч. Это Малова. Гениальная игра и в защите, и в страховке. Подняла то, что нельзя было поднять. Приём даже не так важен — в нём хорошо сыграли и она, и Парубец, и Самадова. Её игра вызывает восхищение. Наша комплектация на сегодняшний день не позволяет играть несколько партий наравне с «Уралочкой». Это, к сожалению, факт. Дошло до того, что я вынужден выпускать игроков молодёжной команды.

Количество потерь было абсолютно неприемлемо в матче с любым соперником. Особенно в первых двух партиях. Там было потеряно по пять подач. До этого основные потери были у Поляковой и Лунёвой — и мы достаточно много внимания, особенно с Лунёвой, уделили подаче, выбрали новую точку подачи и сегодня она прекрасно отподавала. Ни с того ни с сего ошибки у Скрипак. Она говорит, что не поднимается плечо. Не знаю, что случилось — до игры всё было нормально и ничего не болело. У Ольги пять неподанных подач. Поэтому выпускал на замену Шевченко. Она справилась со всеми подачами, молодец.

Наиболее опасная атака «Уралочки» — комбинация «крест» и атака Парубец из шестой зоны. Это два направления, на которых они набирают большое количество очков во всех играх. Есть игроки, которым не надо ставить блок, а надо играть в защите. Таких очень много, а некоторые вообще не умеют без блока нападать — бьют или в сетку, или в аут. Но это не вариант Парубец. Если ей не ставить блок, она будет забивать в четвёртый метр. Она лучше всех в нашем чемпионате нападает с шестой зоны. Причём я бы даже не сказал, что это пайп, это именно атака с шестой зоны. Мяч пасуется не быстрый, но раскручивает она в обе стороны и очень хорошо закрывает кисть. Другое дело, что блок должен быть не летящим, а чётко против мяча. Крайние должны успевать, а блок должен быть организованным, тройным. Сегодня крайние не успевали, и центральные, скажем так, «ловили» мяч.



Почему в четвёртой партии снял Кузнецову? Забить 6 мячей из 25 — не очень хороший результат. Когда мяч в доигровке, то в Суперлиге его надо бить, а не катить дрожащей рукой. Поэтому снял. Не потому что Боброва должна была выйти и сотворить что-то невозможное. В той ситуации всё уже было понятно, а Соня должна делать выводы, как надо играть в Суперлиге, и чем она отличается от «молодёжки», — цитирует Кашина официальный сайт ВФВ.



«Мы достаточно хорошо подавали в первой партии, и партия завершилась в нашу пользу. Во второй мы немного расслабились — у нас было очень много ошибок, мы друг друга не страховали, ослабили подачу. Эту партию проиграли. В последующем мы и подачу усилили, и защита была, и блоков много поставили», — сказала Парубец.