Согрин: благодарен игрокам, что не стали «спасать Россию» каждый сам по себе

Главный тренер «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) Олег Согрин и диагональный команды Андрей Колесник прокомментировали победу в матче 25-го тура российской Суперлиги с «Ярославичем» (Ярославль) со счётом 3:1 (25:21, 25:27, 25:18, 25:19).



«Я благодарен игрокам за то, что они не стали «спасать Россию» каждый сам по себе, а выдержали тот уровень командной дисциплины, который и принёс нам успех в этой встрече. Были какие-то моменты в потере концентрации, которые привели к поражению во второй партии, но мы уменьшили количество собственных ошибок – и дальше уже диктовали свой волейбол. Ярославль для нас – соперник тяжёлый, здесь мы почти всегда играли не лучшим образом, но я рад, что мы сумели переломить эту тенденцию», — цитирует Согрина официальный сайт ВФВ.



«Я не считаю себя героем игры – получалось далеко не всё. К примеру, при приличной атаке и подаче поставил всего два блока – это маловато. Что же касается результативности, то она могла быть и большей, но направление атак – это кухня связующего. Выиграли – значит, Денис действовал абсолютно правильно», — сказал Колесник.

В турнирной таблице «Динамо-ЛО» занимает 12-е место, «Ярославич» — 14-е.