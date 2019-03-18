Макаров: поздравляю «Зенит» с заслуженной победой. Удачи в игре со «Скрой»

Старший тренер сургутского «Газпрома-Югра» Юрий Мельничук и капитан команды Сергей Макаров прокомментировали поражение в матче 25-го тура российской Суперлиги с санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 0:3 (17:25, 23:25, 26:28).



«В концовках партий мы совершали слишком много невынужденных ошибок – не забивали на одиночном блоке, плохо доводили. Именно это стало главной причиной поражения», — приводит слова Мельничука официальный сайт ВФВ.



«Поздравляю «Зенит» с заслуженной победой. И желаю удачи петербуржцам в игре против «Скры» в Лиге чемпионов. Ну а мы сейчас находимся в такой ситуации, что надо продолжать бороться за путёвку в плей-офф до конца – не обращая внимание на силу соперников. Приложим все силы для того, чтобы попытаться решить эту задачу», — сказал Макаров.

В турнирной таблице «Зенит» занимает третье место, «Газпром-Югра» — девятое.