Сурмачевский стал самым результативным игроком 25-го тура Суперлиги

Доигровщик казанского «Зенита» Андрей Сурмачевский стал самым результативным игроком 25-го тура российской Суперлиги, набрав 25 очков в матче с красноярским «Енисеем», сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. Подопечные Владимира Алекно на своей площадке одержали победу со счётом 3:2 (18:25, 34:32, 20:25, 25:19, 15:12).



Лучшими на блоке стали Илья Власов («Динамо»), Александр Крицкий («Енисей») и Игорь Филиппов («Урал»), набравшие по 6 очков.



Лучше всех на подаче действовали Игорь Кобзарь («Кузбасс») и Дмитрий Леонтьев («Югра-Самотлор»). На их счету по 4 эйса.



Матчи заключительного, 26-го тура, российской Суперлиги пройдут 22-23 марта. Команды, занявшие места с первого по восьмого, сыграют в плей-офф.

Казанский «Зенит» на тай-брейке одолел «Енисей» в Суперлиге