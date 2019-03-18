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Сурмачевский стал самым результативным игроком 25-го тура Суперлиги

Сурмачевский стал самым результативным игроком 25-го тура Суперлиги
Волейбол / Суперлига мужчины

Доигровщик казанского «Зенита» Андрей Сурмачевский стал самым результативным игроком 25-го тура российской Суперлиги, набрав 25 очков в матче с красноярским «Енисеем», сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. Подопечные Владимира Алекно на своей площадке одержали победу со счётом 3:2 (18:25, 34:32, 20:25, 25:19, 15:12).

Лучшими на блоке стали Илья Власов («Динамо»), Александр Крицкий («Енисей») и Игорь Филиппов («Урал»), набравшие по 6 очков.

Лучше всех на подаче действовали Игорь Кобзарь («Кузбасс») и Дмитрий Леонтьев («Югра-Самотлор»). На их счету по 4 эйса.

Матчи заключительного, 26-го тура, российской Суперлиги пройдут 22-23 марта. Команды, занявшие места с первого по восьмого, сыграют в плей-офф.

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