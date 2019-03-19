Подскальная: в матче с «Минчанкой» нам пришлось тяжеловато

Блокирующая калининградского «Локомотива» Юлия Подскальная прокомментировала победу в матче 21-го тура женской Суперлиги с белорусской «Минчанкой» со счётом 3:0 (25:21, 25:23, 25:20).



«Минчанка» находится ближе к концу турнирной таблицы, но видно, что команда очень слаженная, боевая. Нам в этом матче пришлось тяжеловато. Соперник очень хорошо сыграл на блоке. Но в нужный момент мы показали свою силу, забили важные мячи в концовках и добились успеха", — приводит слова Подскальной официальный сайт «Локомотива».

В турнирной таблице «Локомотив» занимает 2-е место, «Минчанка — 10-е.

24 марта в заключительном туре Суперлиги «Локомотив» сыграет с московским «Динамо», а «Минчанка» встретится с «Протоном-Саратов».