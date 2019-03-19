Дочь игрока «Зенита» Камехо столкнулась с расизмом в петербургской школе балета

Присцилла Камехо, супруга доигровщика волейбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Ореола Камехо, рассказала, что забрала дочку из балетной школы Санкт-Петербурга в связи с проявлениями расизма.



Камехо с женой прибыли в Россию из Кубы. В августе 2018 года волейболист получил российский паспорт.

«Хочу поделиться с вами случаем, произошедшим с моей 4-летней малышкой в танцевальной школе. Наша семья прибыла в Россию по приглашению волейбольного клуба «Зенит» (мы с мужем спортсмены). Выбирая дополнительные занятия для девочки, остановились на танцах. Школу выбирали по рекомендации клуба.

Сначала всё шло хорошо. Дочка посещала занятия с удовольствием. Со стороны преподавателя нареканий никаких не было. Нас устраивало, что дочь, занимаясь в группе, погружается в языковую среду, ведь по-русски она не говорит.

И вдруг меня приглашает директор школы и предлагает перевести её на индивидуальные занятия без объяснения причин. А причина была. Как оказалось, некоторые родители были против общения их детей с моей темнокожей малышкой.

Я всегда верила, что люди, занимающиеся организацией детского досуга, должны уделять внимание не только развитию профессиональных навыков, но вопросам дружбы, уважения к друг другу независимо от цвета кожи и физических недостатков. Я считаю, что в данном случае директор должна была встать на защиту интересов малышки, а не идти на поводу у родителей с расистскими замашками. Или она сама таких взглядов?

Из школы мы ушли. Не хотелось, чтобы наша крошка проходила через такое отношение. По рекомендации друзей нашли другую. Верю, что в России много чутких, отзывчивых, искренних людей, для которых важен не цвет кожи, а простые человеческие отношения. Но осадок остался», – написала Камехо в "Инстаграме".