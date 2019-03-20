«Бусто Арсицио» и «Трентино» выиграли первые финальные матчи Кубка ЕКВ

В женском и мужском Кубке ЕКВ состоялись первые финальные матчи. В женском турнире румынский клуб «Альба Блаж» на своей площадке проиграл итальянскому «Бусто Арсицио» со счётом 0:3 (19:25, 16:25, 14:25). Ответная встреча состоится в Италии 26 марта.

В первом финальном матче мужских соревнований итальянский «Трентино» дома победил турецкий «Галатасарай» со счётом 3:0 (25:15, 25:15, 25:20). Ответная игра пройдёт Стамбуле 26 марта.

В 2018 году победителем женского Кубка ЕКВ стал турецкий «Экзачибаши». Мужской турнир выиграло белгородское «Белогорье».

В нынешнем розыгрыше женского Кубка ЕКВ красноярский «Енисей» дошёл до 1/8 финала, в мужских соревнованиях кемеровский «Кузбасс» добрался до полуфинала.