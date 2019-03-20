Скульптор показал, как будет выглядеть статуя Карполя и игроков «Уралочки»

Скульптор Алексей Чебаненко показал, как проходит работа над статуей волейболисток «Уралочки» и главного тренера Николая Карполя.



«Сейчас выложены рабочие моменты, они будут уточняться, дорабатываться, на них будет одежда. Кстати, очень важно, что форма на девушках будет образца конца 80-х годов, когда мы выиграли Олимпиаду в Сеуле.

Как автор, я пытался воплотить движение в самой композиции классическими скульптурными приёмами. Это движение начинается от инициатора — Николая Васильевича Карполя, развивается и получает продолжение в этих девушках", — цитирует Чебаненко «Екатеринбург Онлайн».

Фото доступно в «твиттере» «Екатеринбург Онлайн».

Архитектурный ансамбль может появиться в Екатеринбурге летом 2019 года. Открытие композиции решили приурочить к матчам Лиги наций, которые пройдут 18-20 июня. Карполь тренирует «Уралочку» с 1969 года.