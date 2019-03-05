В Екатеринбурге установят скульптуру Карполя и игроков «Уралочки»

Главному тренеру «Уралочке-НТМК» Николаю Карполю и его команде установят скульптуру, сообщает ЕТВ. Разработчиком проекта стал московский скульптор Алексей Чебаненко. Ему будет помогать архитектор Владимир Вениаминов.

«Согласно задумке, композиция должна выглядеть как фрагмент волейбольной игры. Четыре девушки замрут перед сеткой в разных позах. Неподалеку от волейболисток Алексей Чебаненко и Владимир Вениаминов предложили поместить скульптуру Николая Карполя, который внимательно следит за игрой», — говорится в сообщении.

Архитектурный ансамбль может появиться в Екатеринбурге летом 2019 года. Открытие композиции решили приурочить к матчам Лиги наций, которые пройдут 18-20 июня. Карполь тренирует «Уралочку» с 1969 года.