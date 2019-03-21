Стал известен соперник казанского «Зенита» в полуфинале Лиги чемпионов

Итальянская «Перуджа» в трёх сетах победила французский «Шомон» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов со счётом 3:0 (25:21, 25:16, 25:17). В первой игре, которая состоялась на минувшей неделе, итальянская команда на выезде победила в пяти партиях.

За выход в финал соревнований «Перуджа» поспорит с действующим победителем — казанским «Зенитом». Подопечные Владимира Алекно пробились в полуфинал, в «золотом» сете одолев польский «Гданьск».

Сегодня, 21 марта, в мужской Лиге чемпионов состоится один матч: итальянский «Любе Чивитанова» примет московское «Динамо». В первой встрече подопечные Константина Брянского проиграли со счётом 2:3 (10:25, 25:23, 25:23, 18:25, 13:15).

Финал Лиги чемпионов состоится в Берлине 18 мая.