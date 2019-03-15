«Перуджа» одолела «Шомон» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов

Французский «Шомон» на своей площадке в пяти партиях проиграл итальянской «Перудже» в первом четвертьфинальном матче мужской Лиги чемпионов со счётом 2:3 (21:25, 31:29, 25:17, 19:25, 14:16). Ответная встреча состоится в Италии 20 марта.



Лига чемпионов. Мужчины. Четвертьфинал. Первые матчи

«Динамо» (Москва, Россия) — «Любе Чивитанова» (Чивитанова-Марке, Италия) — 2:3 (10:25, 25:23, 25:23, 18:25, 13:15).

Ответный матч — 21 марта.

«Гданьск» (Гданьск, Польша) — «Зенит» (Казань, Россия) — 2:3 (19:25, 25:23, 23:25, 25:23, 13:15).

Ответный матч — 19 марта.

«Скра» (Белхатув, Польша) — «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — 3:1 (25:18, 13:25, 25:22, 25:18).

Ответный матч — 20 марта.

«Шомон» (Франция) — «Перуджа» (Италия) — 2:3 (21:25, 31:29, 25:17, 19:25, 14:16) .

Ответный матч — 20 марта.