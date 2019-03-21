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Пьяцца: я горжусь игроками «Скры»

Пьяцца: я горжусь игроками «Скры»
Волейбол / Лига чемпионов

Главный тренер польской «Скры» Роберто Пьяцца поделился впечатлениями от выхода в полуфинал Лиги чемпионов. В первом четвертьфинальном матче «Скра» в Белхатуве победила санкт-петербургский «Зенит» в четырёх сетах. В Санкт-Петербурге был зафиксирован аналогичный результат, но уже в пользу «Зенита».

В «золотом» сете победила «Скра» — 15:11.

«Конечно, я сейчас счастлив. Это была невероятная победа. Я горжусь своими игроками. Каждый день я стараюсь сделать их лучше. В „золотом“ сете они сыграли великолепно. В некоторых моментах я следил за их действиями как зритель, а не как тренер», — приводит слова Пьяццы официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

В полуфинале «Скра» сыграет либо с итальянским «Любе Чивитанова», либо с московским «Динамо».

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