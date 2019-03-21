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Климкин: на серию пенальти «золотой» сет совершенно не похож

Климкин: на серию пенальти «золотой» сет совершенно не похож
Волейбол / Лига чемпионов

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Климкин прокомментировал поражение в двухматчевом четвертьфинальном противостоянии Лиги чемпионов с польской «Скрой». Встреча в Польше завершилась победой хозяев со счётом 3:1. В Санкт-Петербурге был зафиксирован аналогичный результат, но уже в пользу «Зенита».

В «золотом» сете победила «Скра» — 15:11.

«Всё решили наши собственные ошибки в «золотом» сете. Возможно, нам немножко не хватило сил и настроя на решающую партию. Да, у нас в этой серии были серьёзные проблемы с составом – так, в первом матче не играл наш лидер Ореол Камехо, но я не хочу искать оправдания. Волейбол – командный вид спорта.

На мой взгляд, на серию пенальти „золотой“ сет совершенно не похож. По сути, это тот же самый тай-брейк. Кто выигрывает эту короткую партию – тот выигрывает и матч.

Часто делаю замены связующих? Сергей Антипкин чуть лучше взаимодействует с первыми темпами, а Павел Панков хорошо входит в игру со скамейки. Плюс блок у него повыше, и он способен давать качество при высоких передачах», — цитирует Климкина официальный сайт клуба.

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