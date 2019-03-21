Орлова: нельзя выходить на площадку с мыслями о том, что можем уступить «Динамо»

Капитан калининградского «Локомотива» Екатерина Орлова прокомментировала победу в матче 21-го тура Суперлиги с белорусской «Минчанкой» со счётом 3:0 (25:21, 25:23, 25:20).

«В этой встрече мы потратили массу энергии, эмоций. Да и вообще, некоторая усталость уже ощущается. Всё-таки позади много матчей. И матчей непростых. Что же касается «Минчанки», то она до последнего цепляется за попадание в восьмёрку, старается набирать очки. И против нас эта команда выдала одну из лучших своих игр в нынешнем сезоне. Победа досталась нам гораздо тяжелее, чем в первом круге в Минске.

Соперницы нас на блоке переиграли. Блок — на самом деле очень сложный элемент. Чуть руку не так поставил, и мяч полетел не туда, куда нужно. И бывают дни, когда не всё получается. Что ж, будем работать.

Турнирную ситуацию отслеживаю. Но предсказать, кто продолжит борьбу за медали, сейчас практически невозможно. На восьмое место претендуют и та же «Минчанка», и «Ленинградка», и «Сахалин». Всё решится в заключительном туре. Но с другой стороны, нам не принципиально, с кем встречаться в четвертьфинале. Кто бы ни стал соперником, задача у нас одна – выходить на площадку и побеждать», — цитирует Орлову официальный сайт клуба.

24 марта в заключительном туре Суперлиги «Локомотив» сыграет с московским «Динамо».

«Начнём с того, что «Динамо» уже на протяжении многих лет входит в число сильнейших клубов страны. Они – действующие чемпионы России, обладатели Кубка. И игроки там собраны классные. У нас же в матче первого круга были травмированы Ана Клегер, Юля Подскальных. Но мы хотим показать и доказать, что нам по силам справиться с такой сильной командой.

Наташа Гончарова – лидер команды. Что получится, если «Динамо» будет играть без неё? Трудно сказать. Но на данный момент она там – номер один. И в решающие моменты игры завершать атаки доверяют именно Гончаровой. Впрочем, и про других игроков забывать не стоит – состав у москвичек очень сильный. В какой-то момент могут раскрыться те волейболисты, от которых этого и не ждали. У нас всё-таки командный вид спорта. Сегодня один игрок решает, завтра – другой.

Ни в коем случае нельзя выходить на площадку с мыслями о том, что можем уступить. И загонять себя – о, это же «Динамо»… Нужно настраиваться на то, чтобы показать в игре всё, что умеем. И тогда всё должно быть нормально», — сказала Орлова.