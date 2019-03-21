Московское «Динамо» во второй раз проиграло «Любе» в 1/4 финала волейбольной ЛЧ

Московское «Динамо» в ответном четвертьфинальном матче плей-офф мужской волейбольной Лиги чемпионов в гостях в трёх партиях уступило итальянскому клубу «Любе Чивитанова» со счётом 0:3 (16:25, 21:25, 21:25).



В первой встрече столичная команда на своей площадке проиграла — 2:3 (10:25, 25:23, 25:23, 18:25, 13:15).

Лига чемпионов. Мужчины. Плей-офф.

Четвертьфинал. Ответный матч

«Любе Чивитанова» (Чивитанова-Марке, Италия) — «Динамо» (Москва, Россия) — 3:0 (25:16, 25:21, 25:21).

Напомним, другой российский клуб — казанский «Зенит» — в «золотом» сете сломил сопротивление польского «Гданьска» и вышел в полуфинал ЛЧ. А санкт-петербурсгкий «Зенит» не преодолел барьер 1/4 финала, уступив польской «Скре».



Финал мужской Лиги чемпионов состоится в Берлине (Германия) 18 мая.