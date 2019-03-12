«Динамо» Москва на тай-брейке проиграло «Любе» в четвертьфинале волейбольной ЛЧ

В первом четвертьфинальном матче плей-офф мужской волейбольной Лиги чемпионов московское «Динамо» на своей площадке в пяти сетах уступило итальянскому клубу «Любе Чивитанова» со счётом 2:3 (10:25, 25:23, 25:23, 18:25, 13:15).

Ответный поединок состоится в Италии 21 марта.

Лига чемпионов. Мужчины. Плей-офф.

Четвертьфинал. Первый матч

«Динамо» (Москва, Россия) — «Любе Чивитанова» (Чивитанова-Марке, Италия) — 2:3 (10:25, 25:23, 25:23, 18:25, 13:15).

Напомним, в других четвертьфинальных матчах действующий победитель турнира казанский «Зенит» сыграет с польским «Гданьском», а санкт-петербурсгкий «Зенит» встретится с польской «Скрой».

Первые матчи 1/4 финала пройдут 12—14 марта, ответные — 19—21 марта.



Финал мужской Лиги чемпионов состоится в Берлине (Германия) 18 мая.