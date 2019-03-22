Леон: многие говорят о силе Казани, но я уверен, что «Перуджа» сильнее всех в ЛЧ

Доигровщик итальянской «Перуджи» Вильфредо Леон поделился ожиданиями от противостояния со своей бывшей командой — казанским «Зенитом» — в полуфинале Лиги чемпионов.



«Для меня будет большим стимулом сыграть против моей бывшей команды. Сделаю всё, чтобы обыграть их и дома, и на выезде. Многие говорят о силе Казани, но я убеждён, что самая сильная команда Лиги чемпионов – «Перуджа». Чтобы попасть в полуфинал, казанцы напряглись больше, чем должны были. Это говорит о том, что для достижения результата нужно оставаться сосредоточенным при любых обстоятельствах, даже если выиграл в первом матче, а соперник неудачно играет в чемпионате Польши.



С «Шомоном» мы не показали своей лучшей игры в первом матче, но в ответной встрече отлично подавали и были сильны на блоке. Если мы и дальше будем использовать эти свои сильные стороны, то можем победить любого соперника», – цитирует Леона «Спорт Бизнес Online».

Полуфиналы Лиги чемпионов пройдут в апреле. Финал состоится 18 мая в Берлине (Германия).