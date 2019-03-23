Казанское «Динамо» вышло в плей-офф с третьего места в волейбольной Суперлиге

Двумя матчами стартовал 22-й, заключительный тур чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. Подмосковное «Заречье-Одинцово» на своей площадке в трёх партиях обыграло «Сахалин» из Южно-Сахалинска со счётом 3:0 (25:21, 28:26, 25:17). Казанское «Динамо» в родных стенах взяло верх над одноклубницами из Краснодара — 3:0 (27:25, 25:13, 27:25).

Казанское «Динамо» с 19 победами и 55 очками завершило регулярный чемпионат на третьем месте в турнирной таблице.

«Заречье-Одинцово» вышло на пятое место, на 1 очко опередив краснодарское «Динамо» при равенстве побед (по 12). Однако обе команды может потеснить красноярский «Енисей» в случае победы над «Ленинградкой». Питерским волейболисткам победа в этом матче подарит путёвку в плей-офф, которую в противном случае получит «Сахалин».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

22-й тур

«Заречье-Одинцово» (Московская область) – «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 3:0 (25:21, 28:26, 25:17).

«Динамо» (Казань) – «Динамо» (Краснодар) — 3:0 (27:25, 25:13, 27:25).