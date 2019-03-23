«Белогорье» обыграло «Нову» в волейбольной Суперлиге

Волейболисты «Белогорья» завершили предварительный этап чемпионата России среди команд Суперлиги победой. В домашнем матче 26-го тура соревнований «Белогорье» на своей площадке в трёх партиях обыграло новокуйбышевскую «Нову» со счётом 3:0 (25:21, 25:23, 25:23).

«Белогорье» с 18 победами в активе завершило чемпионат России на пятом месте в турнирной таблице и в четвертьфинале встретится с новоуренгойским «Факелом». Четвертьфинал до двух побед начнётся 30 марта.

«Нова», потерпевшая 18-е поражение, на данный момент занимает 11-е место и выступит в двухкруговом турнире за 9–14-е места, который стартует 8 апреля.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

26-й тур

«Белогорье» (Белгород) – «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:21, 25:23, 25:23).