Плачи: «Факелу» было важно завершить регулярный чемпионат на четвёртом месте

Главный тренер «Факела» Камилло Плачи подвёл итоги матча 26-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги, в котором новоуренгойский клуб на своей площадке в трёх партиях обыграл новосибирский «Локомотив» со счётом 3:0 (25:23, 25:20, 25:23).

«После поражения в предыдущем туре мы хотели вернуть нашу игру, хороший игровой ритм, и сегодня были обязаны не повторять ошибок того матча. Также нам было важно завершить регулярный чемпионат на 4-м месте и в плей-офф иметь преимущество домашней площадки. Так что да, победа сегодня была важна.

Первостепенная задача в плей-офф? Самое главное, чтобы команда подошла к решающей стадии в хорошей физической форме. Чтобы восстановились все, кто имел проблемы со здоровьем, и чтобы никто не получил новых травм. Поэтому сейчас очень важна будет работа тренера по ОФП и медицинского штаба", — цитирует Плачи официальный сайт «Факела».