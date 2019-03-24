Константинов: у волейболистов «Факела» мотивация была выше, чем у «Локомотива»

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов подвёл итоги матча 26-го тура предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги, в котором «железнодорожники» в гостях проиграли «Факелу» со счётом 0:3 (23:25, 20:25, 23:25).

«Факел» сегодня, пожалуй, был более мотивирован – им нужно было гарантировать себе место в турнирной таблице, а для нас исход матча ничего не решал. Тем не менее мы хотели хорошо завершить регулярный сезон, и это была отличная возможность сыграть с сильной командой перед плей-офф. Также мы хотели сегодня предоставить игровое время как можно большему числу игроков, посмотреть на наш резерв, и, конечно, хотели дать поиграть Сергею Савину, для которого это была первая игра после почти четырёх месяцев лазарета. В целом он справился с задачей, неплохо сыграл в атаке, хотя в общей игре были небольшие проблемы, но это нормально после такого длительного перерыва.

Если говорить про детали матча, «Факел» лучше сыграл на блоке и подаче. Кроме того, в концовках первой и третьей партий, когда мы вели в счёте 2—3 очка, нам не удавалось удержать это преимущество. «Факел» в концовках сыграл чище, благодаря этому и выиграл", – приводит слова Константинова официальный сайт «Факела».