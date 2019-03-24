Московское «Динамо» выиграло у «Локомотива» матч за первое место перед плей-офф

Предварительный этап чемпионата России среди женских команд Суперлиги завершился матчем за первое место. До заключительного, 22-го тура московское «Динамо» и калининградский «Локомотив» в борьбе за лидерство разделяли только дополнительные показатели. Победитель личной встречи выигрывал регулярный чемпионат. Сильнейшей на данный момент женской волейбольной командой России оказалось «Динамо», в пяти партиях одолевшее «Локомотив» — 25:21, 22:25, 23:25, 25:22, 15:13.

Чуть ранее в другой встрече игрового дня белорусская «Минчанка» в родных стенах обыграла «Протон» — 3:2 (24:26, 25:21, 25:19, 18:25, 15:13), не позволив саратовской команде одержать хотя бы одну победу в сезоне.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

22-й тур

«Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Калининградская область) – 3:2 (25:21, 22:25, 23:25, 25:22, 15:13).

«Минчанка» (Беларусь) – «Протон» (Саратов) — 3:2 (24:26, 25:21, 25:19, 18:25, 15:13).