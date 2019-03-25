Тренер «Динамо-ЛО»: если бы не пара касаний сетки, всё могло поменяться

Старший тренер «Динамо-ЛО» (Ленинградкая область) Олег Шатунов и либеро команды Владимир Шишкин прокомментировали поражение в матче 26-го тура российской Суперлиги с казанским «Зенитом» со счётом 0:3 (14:25, 22:25, 18:25).



«Во второй партии у нас многое получалось, и, если бы не пара касаний сетки при переходящих мячах, всё могло поменяться. Казань хорошо подаёт. Мы тоже пытались рисковать на подаче, и, если бы мы держали съём, было бы по-другому. Но мы рисковали и не держали съём, поэтому такой результат», — цитирует Шатунова официальный сайт ВФВ.



«Зенит» хорошо подавал в домашнем зале, у них здорово летела подача. Мы старались не ошибаться, но это не всегда получалось. После победы «Енисея» стало понятно, что у нас уже нет шансов на один из туров плей-аута. Думаю, если бы шансы оставались, мы бы вышли против «Зенита» с другим настроением. Впереди у нас две недели подготовки к плей-ауту, там будет тяжёлый график – по 5 матчей за 6 дней, — сказал Шишкин.

В турнирной таблице «Зенит» занял 1-е место, «Динамо-ЛО» — 12-е.