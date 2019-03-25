Маричев: «Енисею» надо уметь играть концовки

Главный тренер красноярского «Енисея» Юрий Маричев и волейболистка санкт-петербургской «Ленинградки» Анна Лунёва поделились впечатлениями от матча их команд в 22-м туре российской Суперлиги. «Енисей» на выезде потерпел поражение со счётом 2:3 (19:25, 25:19, 23:25, 25:20, 13:15).

«Во-первых, хотел бы поздравить «Ленинградку» с хорошей игрой. Игра была упорная. Всё решила концовка пятой партии. Здесь, конечно, и удача, но нам надо уметь играть концовки», — приводит слова Маричева официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

«Мы были настроены и хотели выйти в восьмёрку. Для нас это было важно», — сказала Лунёва.

В турнирной таблице Суперлиги «Енисей» занял седьмое место, «Ленинградка» — восьмое.