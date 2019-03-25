Кашин: «Ленинградка» принесла в жертву игры с «Локомотивом» и двумя «Динамо»

Главный тренер санкт-петербургской «Ленинградки» Александр Кашин прокомментировал победу в матче с красноярским «Енисеем» в 22-м туре Суперлиги со счётом 3:2 (25:19, 19:25, 25:23, 20:25, 15:13).

«Все игры, которые мы выиграли до этого, выиграли 3:0. Мы не выиграли ни одной четвёртой, ни одной пятой партий. Именно поэтому мы принесли в жертву игры с «Локомотивом» и двумя «Динамо» — казанским и московским. Вместо волейбола сидели «под штангой», занимались и готовились к двум играм — с «Уралочкой» и «Енисеем». Это дало плоды. Если с «Уралочкой» мы ещё не успели выйти на определённый пик физической готовности, то к «Енисею» мы подошли в нужном состоянии. Игры была очень упорная — это видно даже по очкам. Я думаю, многое решил приём. По атаке ровно, по блоку они нас переиграли — по крайней мере по результативному. Два наших игрока — Лиза Самадова и Света Крючкова — выдержали, отпринимав вдвоём практически всю игру.

Хотел бы отметить два ключевых эпизода этой игры. Первое — выход на подачу при практически проигранной партии Ани Лунёвой, поэтому я считаю её лучшим игроком встречи. Подача, с которой мы бились и которую мы поменяли, уже два тура даёт результат. Второй эпизод — это последний мяч. Ольга Скрипак показала, что становится взрослой. Решиться отдать последний мяч на забегание, а не Лизе — для этого нужно иметь характер. Она это сделала. Аня не подвела и забила.

Тисевич сделали операцию на колене. Обычно восстановление полтора месяца, но прошёл только месяц. Однако уже с понедельника она начнёт тренироваться — с опережением графика на две недели.

До замены «Енисеем» двух либеро мы на подаче не рисковали. Подавали плотную, но взвешенную подачу в либеро. Скажем так, она не идеально доводит. Когда принимать вышла Щеглова — а у неё неплохая доводка — необходимо было усиливать подачу и путать их. Это в четвёртой партии нам не совсем удалось. В пятой партии мы поделили подачу между Щегловой и Курило. Основной игрок, и для нас это стало неожиданностью, кто сегодня держал Красноярск — это Курило, а не Крайдуба. Нужно было её притормозить, чтобы оставалось меньше сил на атаку. И она, и Лиза Самадова под конец подустали, потому что в атаке была сумасшедшая нагрузка. Лиза, помимо прочего, сегодня приняла 70 раз из 95 командных мячей. Притом дала 60% приёма. Ещё она 43 раза нападала. Гениальный игрок", — цитирует Кашина официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Енисей» занял седьмое место, «Ленинградка» — восьмое.