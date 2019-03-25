Юрина: нам удалось подловить «Уралочку» на расслабленности

Тренер челябинского «Динамо-Метар» Елена Юрина прокомментировала поражение в матче 22-го тура российской Суперлиги с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область) со счётом 0:3 (18:25, 14:25, 29:31).

«Уралочка» — очень хорошая и высокоорганизованная команда с мощным нападением. Мы не смогли оказать сопротивление на блоке и в защите. Соперницы сыграли очень чисто, допустили минимум ошибок, у нас же были свои ошибки. Во всех остальных параметрах «Уралочка» выглядела сильнее, во всех элементах мы проиграли. В третьей партии «Уралочка» расслабилась, почувствовала конец игры, им оставалось забить очко. На этой расслабленности нам удалось их подловить и дойти до такого счёта в партии», — цитирует Юрину официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Уралочка-НТМК» заняла 4-е место, «Динамо-Метар» — 11-е.