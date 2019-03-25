Юркин: травма Марковой вызывает огромное беспокойство

Старший тренер «Протона-Саратов» Сергей Юркин прокомментировал поражение в матче 22-го тура женской Суперлиги с белорусской «Минчанкой» со счётом 2:3 (26:24, 21:25, 19:25, 25:18, 13:15).

«С прошлой встречи было тяжело вынести уроки, так как это было начало чемпионата, для всех сложное, команда существовала в другом составе. Мы готовились конкретно к этому матчу, ожидали, что будет трудный матч. Мы допустили много ошибок. Во втором сете мы упустили защиту, а когда наладили её в третьей партии, то у нас появилась другая проблема – из-за травмы выпала Настя Маркова, а она цементировала наш приём. На её место вышла Наиля Шайдуллина и в целом справилась, что не может не радовать – но по эпизодам в концовке решающего сета было видно, что на неё давила ответственность. Она у нас только начинает играть и сегодня перенервничала.

Конечно, поражение никогда не оставляет чувства удовлетворения, но есть всё-таки хорошие моменты: то, что команда гибкая и умеет перестраиваться по требованию тренера, мне нравится. До доигровочного этапа остаётся всего пара недель, в эти две недели мы собираемся поработать над элементами, которые пока остаются белыми пятнами. И я надеюсь, что всё получится. Главный вопрос — как все пройдёт с возвращением Насти Марковой, пока её травма вызывает у нас огромное беспокойство», — цитирует Юркина официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Минчанка» заняла девятое место, «Протон-Саратов» — 12-е.