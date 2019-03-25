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Н. Гончарова и Клегер стали самыми результативными игроками 22-го тура Суперлиги

Н. Гончарова и Клегер стали самыми результативными игроками 22-го тура Суперлиги
Волейбол / Суперлига женщины

Диагональная московского «Динамо» Наталия Гончарова и диагональная калининградского «Локомотива» Ана Клегер стали самыми результативными игроками 22-го тура российской Суперлиги, набрав по 33 очка в очном противостоянии их команд, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. Действующий чемпион России одержал победу со счётом 3:2 (25:21, 22:25, 23:25, 25:22, 15:13).

Лучшими на блоке стали Екатерина Орлова («Локомотив») и Ирина Фетисова («Динамо» Москва). На их счету по 7 очков.

Лучшими на подаче стали четыре игрока: Анна Лунёва и Ольга Скрипак (обе — «Ленинградка»), Ирина Малькова («Енисей»), Вера Саликова («Минчанка»). Они выполнили по 4 эйса.

Первое место по итогам предварительного этапа Суперлиги заняло московское «Динамо».

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