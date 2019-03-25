Объявлены даты матчей четвертьфинала плей-офф женской Суперлиги

Всероссийская федерация волейбола утвердила итоги предварительного этапа чемпионата России среди женских команд Суперлиги и назначила даты матчей первого раунда плей-офф.



1/4 финала. Первые матчи

29 марта

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Заречье-Одинцово» (Московская область)

30 марта

«Динамо» (Москва) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург)

«Локомотив» (Калининград) — «Енисей» (Красноярск)

«Динамо» (Казань) — «Динамо» (Краснодар)

Вторые матчи

5 апреля

«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область)

6 апреля

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва)

«Енисей» (Красноярск) — «Локомотив» (Калининград)

«Динамо» (Краснодар) — «Динамо» (Казань)

Команды сыграют до двух побед. В случае необходимости третьи матчи пройдут 9 апреля.