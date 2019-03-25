Определены даты полуфиналов волейбольной Лиги чемпионов

Стали известны даты полуфинальных матчей Лиги чемпионов. В сезоне-2018/19 победитель главного еврокубка будет определён не в формате «Финала четырёх». Как и в четвертьфиналах, команды проведут по два матча, по сумме которых станут известны участники Суперфинала.

Из всех российских участников в полуфинал вышел только действующий победитель Лиги чемпионов казанский «Зенит». Команде Владимира Алекно предстоит встретиться с итальянской «Перуджей», за которую выступает бывший звёздный игрок казанского клуба Вильфредо Леон. Этот факт привносит главную интригу в полуфинальное противостояние.

Вторую путёвку в Суперфинал разыграют обидчики российских четвертьфиналистов: польская «Скра» и итальянская «Любе Чивитанова».

Как и в четвертьфиналах, победитель полуфинала определится по итогам двух матчей. В случае равенства назначается «золотой» сет до 15 очков.

Суперфинал Лиги чемпионов будет состоять из одного матча, который пройдёт 18 мая в Берлине.

Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Полуфинал

Первые матчи

3 апреля

20:00 мск. «Скра» (Белхатов, Польша) – «Любе Чивитанова» (Италия)

22:30 мск. «Перуджа» (Италия) – «Зенит» (Казань, Россия)

Ответные матчи

10 апреля

19:00. «Зенит» – «Перуджа»

22:30. «Любе Чивитанова» – «Скра».