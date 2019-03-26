Земчёнок: хорошо, что выдалась возможность отдохнуть, «Факел» помог

Капитан белгородского «Белогорья» Денис Земчёнок прокомментировал победу в матче 26-го тура российской Суперлиги с новокуйбышевской «Новой» со счётом 3:0 (25:21, 25:23, 25:23).

«Хорошо, что выдалась возможность отдохнуть. В этом нам помог «Факел», до игры мы знали все расклады. Поэтому тренер дал соскучившимся по игре ребятам проявить себя. Они это с успехом сделали, особенно в последней партии, когда наделали ошибок, но показали характер и не по годам сдержанную игру и смогли догнать соперника.

Но и «Нова» была немного расслабленной, так как Красноярск победил Санкт-Петербург, и они никак не могли принять один из туров плей-аута. Было видно, что сказалась потеря мотивации. Игра в первом круге для нас в Новокуйбышевске далась тяжело», – цитирует Земчёнка «БелПресса».

В турнирной таблице «Белогорье» заняло 5-е место, «Нова» — 11-е.