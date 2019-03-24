Ковач: у «Белогорья» есть резерв, на который можно опереться в дальнейшем

Главный тренер «Белогорья» Слободан Ковач прокомментировал победу над новокуйбышевской «Новой» со счётом 3:0 (25:21, 25:23, 25:23) в матче 26-го тура предварительного этапа чемпионата России среди мужских команд Суперлиги.

«Наше итоговое место в некоторой степени зависело от результата матча «Факела» и «Локомотива». К началу нашей игры мы знали, что там счёт 1:0 в пользу «Факела», но мы всё равно решили играть молодыми игроками. Но я знаю всех игроков, знаю, на что они способны, потому что в тренировках задействованы все 14 человек.

Мы могли сегодня выступить ещё лучше, но в начале молодёжь немного засомневалась в своих силах. Но постепенно, очко за очком, начали лучше подавать, лучше защищаться, и игра выровнялась. Мы должны быть довольны тем, что сегодня на площадке выступали игроки 1999–2000 года рождения, так что у нас есть резерв, на который можно опереться в дальнейшем. Плюс смогли поберечь игроков основного состава после тяжёлой игры в Монце и долгого перелёта.

На предварительном этапе нашей единственной ошибкой стал проигрыш «Уралу». Этой победы нам не хватило для того, чтобы стать третьими. В целом, этим результатом можно быть довольным, потому что по сравнению с прошлым сезоном в команде поменялось десять человек. Результат хороший, но, я думаю, это не последний наш успех", — приводит слова Ковача официальный сайт «Белогорья».