М. Карполь: надо будет сильно напрячься, чтобы победить «Заречье-Одинцово»

Старший тренер «Уралочки-НТМК» (Свердловская область) Михаил Карполь поделился ожиданиями от противостояния с «Заречьем-Одинцово» (Московская область) в четвертьфинале плей-офф российской Суперлиги.



«Заречье-Одинцово» – сильная и достойная команда с молодыми игроками. Главный тренер – Вадим Панков – очень опытный специалист, кроме того, тренирует женскую сборную России по волейболу. Мы играем с «Заречьем» в плей-офф очень часто, удивительно, что так получается и нас сводит судьба. Будет очень интересная игра. Надо будет сильно напрячься, чтобы их победить», — приводит слова Карполя официальный сайт «Уралочки-НТМК».

Первая игра состоится в Екатеринбурге 29 марта. Вторая встреча состоится на площадке «Заречья-Одинцово» 5 апреля.