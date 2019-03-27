«Белогорье» выиграло Кубок вызова

В ответном матче финала Кубка вызова «Белогорье» в трёх сетах обыграло итальянскую «Монцу» (27:25, 25:19, 25:19) и выиграло турнир. В первой встрече российский клуб уступил в пяти сетах — 27:29, 25:22, 23:25, 34:32, 12:15.

Диагональный «Белогорья» Денис Земчёнок стал самым результативным игроком ответного матча, набрав 17 очков, и был признан MVP финала.

Кубок вызова. Финал. Ответный матч

«Белогорье» (Россия) — «Монца» (Италия) — 3:0 (27:25, 25:19, 25:19)

На пути к финалу российский клуб прошёл венгерский «Пензудьор», кипрскую «Омонию», португальскую «Бенфику» и французский «Пуатье».



Ранее «Белогорье» побеждало в Лиге чемпионов (2003, 2004, 2014) и Кубке ЕКВ (2009, 2018). Белгородский клуб собрал полную коллекцию евротрофеев.