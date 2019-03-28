«Монца» выиграла женский Кубок вызова

Итальянская «Монца» стала победителем женского Кубка вызова, впервые в своей истории выиграв еврокубковый турнир. В первом финальном матче она на выезде обыграла турецкий клуб «Айдын ББСК» со счётом 3:0 (25:15, 25:23, 25:17).

В ответной игре, которая состоялась в Италии вчера, 27 марта, «Монца» выиграла со счётом 3:1 (25:20, 17:25, 25:22, 25:15).



Единственным представителем России в этом турнире был «Протон-Саратов». В 1/16 финала российская команда по итогам двух матчей проиграла чешской «Дукле».

В 2018 году победителем женского Кубка вызова стал греческий «Олимпиакос», обыгравший турецкий клуб «Бурса ББСК» (2:3, 3:1).

В мужском Кубке вызова сезона-2018/19 титул завоевало белгородское «Белогорье».

