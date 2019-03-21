«Монца» выиграла первый финальный матч женского Кубка вызова

Турецкий «Айдын ББСК» в первом финальном матче женского Кубка вызова на своей площадке проиграл итальянской «Монце» со счётом 0:3 (15:25, 23:25, 17:25). Ответная встреча состоится в Италии 27 марта.

Единственным представителем России в этом турнире был «Протон-Саратов». В 1/16 финала российская команда по итогам двух матчей проиграла чешской «Дукле».

В 2018 году победителем женского Кубка вызова стал греческий «Олимпиакос», обыгравший турецкий клуб «Бурса ББСК» (2:3, 3:1).

В первом финальном матче мужского Кубка вызова итальянская «Монца» на своей площадке в пяти сетах одолела белгородское «Белогорье» со счётом 3:2 (29:27, 22:25, 25:23, 32:34, 15:12). Ответная встреча состоится в Белгороде 27 марта.