Беретта: после первого сета матча с «Белогорьем» «Монце» чего-то не хватало

Капитан итальянской «Монцы» Томас Беретта поделился впечатлениями от поражения в ответном финальном матче Кубка вызова с белгородским «Белогорьем». В первой встрече российская команда на выезде проиграла «Монце» в пяти сетах, но на своей площадке победила со счётом 3:0 (27:25, 25:19, 25:19) и завоевала трофей.

«Сегодня нам кое-чего не хватало. „Белогорье“ сразу же начало игру с нужной мотивацией. Нам же это не удалось. Только в первом сете мы смогли оказать сопротивление. После этого нам чего-то не хватало. Поздравляю соперников, они заслужили победу. Мы хотели привезти трофей в Италию, верили в свои шансы, но этого оказалась недостаточно», — цитирует Беретту официальный сайт ЕКВ.

Самым полезным игроком финала был назван капитан «Белогорья» Денис Земчёнок.

Бухеггер: усилий «Монцы» не хватило для победы над «Белогорьем»