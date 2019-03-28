Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол / Новости /

Беретта: после первого сета матча с «Белогорьем» «Монце» чего-то не хватало

Беретта: после первого сета матча с «Белогорьем» «Монце» чего-то не хватало
Волейбол / Еврокубки

Капитан итальянской «Монцы» Томас Беретта поделился впечатлениями от поражения в ответном финальном матче Кубка вызова с белгородским «Белогорьем». В первой встрече российская команда на выезде проиграла «Монце» в пяти сетах, но на своей площадке победила со счётом 3:0 (27:25, 25:19, 25:19) и завоевала трофей.

«Сегодня нам кое-чего не хватало. „Белогорье“ сразу же начало игру с нужной мотивацией. Нам же это не удалось. Только в первом сете мы смогли оказать сопротивление. После этого нам чего-то не хватало. Поздравляю соперников, они заслужили победу. Мы хотели привезти трофей в Италию, верили в свои шансы, но этого оказалась недостаточно», — цитирует Беретту официальный сайт ЕКВ.

Самым полезным игроком финала был назван капитан «Белогорья» Денис Земчёнок.

Бухеггер: усилий «Монцы» не хватило для победы над «Белогорьем»
Ковач: в ответном финальном матче «Белогорью» очень помогла подача
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент