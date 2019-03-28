Представлено расписание 1-го тура плей-аут мужской Суперлиги

Всероссийская федерация волейбола представила расписание матчей 1-го тура плей-аут за 9-14-е места мужской Суперлиги. Игры пройдут в Красноярске с 9 по 14 апреля.
В плей-аут учитываются все очки, заработанные командами на предварительном этапе. Клуб, занявший 14-е место, покинет Суперлигу. Команда, занявшая 13-е место, сыграет серию до трёх побед со второй командой Высшей лиги «А».
9 апреля
«Нова» (Новокуйбышевск) — Динамо-ЛО (Ленинградская область).
«Газпром-Югра» (Сургут) — «Ярославич» (Ярославль).
«Енисей» (Красноярск) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск).
10 апреля
«Ярославич» — «Динамо-ЛО».
«Югра-Самотлор» – «Нова».
«Газпром-Югра» — «Енисей».
11 апреля
«Динамо-ЛО» — «Югра-Самотлор».
«Нова» — «Газпром-Югра».
«Енисей» — «Ярославич».
13 апреля
«Ярославич» — «Югра-Самотлор».
«Газпром-Югра» — «Динамо-ЛО».
«Енисей» – «Нова».
14 апреля
«Югра-Самотлор» — «Газпром-Югра».
«Нова» — «Ярославич».
«Динамо-ЛО» — «Енисей».