Представлено расписание 1-го тура плей-аут мужской Суперлиги

Всероссийская федерация волейбола представила расписание матчей 1-го тура плей-аут за 9-14-е места мужской Суперлиги. Игры пройдут в Красноярске с 9 по 14 апреля.

В плей-аут учитываются все очки, заработанные командами на предварительном этапе. Клуб, занявший 14-е место, покинет Суперлигу. Команда, занявшая 13-е место, сыграет серию до трёх побед со второй командой Высшей лиги «А».

9 апреля

«Нова» (Новокуйбышевск) — Динамо-ЛО (Ленинградская область).

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Ярославич» (Ярославль).

«Енисей» (Красноярск) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск).



10 апреля

«Ярославич» — «Динамо-ЛО».

«Югра-Самотлор» – «Нова».

«Газпром-Югра» — «Енисей».



11 апреля

«Динамо-ЛО» — «Югра-Самотлор».

«Нова» — «Газпром-Югра».

«Енисей» — «Ярославич».



13 апреля

«Ярославич» — «Югра-Самотлор».

«Газпром-Югра» — «Динамо-ЛО».

«Енисей» – «Нова».



14 апреля

«Югра-Самотлор» — «Газпром-Югра».

«Нова» — «Ярославич».

«Динамо-ЛО» — «Енисей».