Тетюхин — о сыне: Пашка выходит, исполняет на высшем уровне

Генеральный менеджер мужской сборной России, олимпийский чемпион Сергей Тетюхин прокомментировал достижение сына Павла, который в 18 лет стал победителем Кубка вызова в составе белгородского «Белогорья». По итогам двухматчевого противостояния подопечные Слободана Ковача оказались сильнее итальянской «Монцы».



«Пашка выходит, исполняет на высшем уровне. Он очень профессиональный парень, поэтому справляется сам. Как родители, больше волнуемся о здоровье, поэтому после матчей спрашиваем в первую очередь об этом.

Замечательная победа, я поздравляю всех болельщиков. Первая партия была показательна по характеру. После мы увидели уже другой волейбол. Дальше наши ребята были сильнее и технически, и тактически", — цитирует Тетюхина «Бел.Ру».

«Белогорье» впервые в истории выиграло Кубок вызова.

П. Тетюхин: когда побеждаешь за свой любимый клуб, эмоции непередаваемые