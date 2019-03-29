П. Тетюхин: когда побеждаешь за свой любимый клуб, эмоции непередаваемые

18-летний доигровщик белгородского «Белогорья» Павел Тетюхин поделился впечатлениями от победы в Кубке вызова. В первом финальном матче подопечные Слободана Ковача на выезде в пяти сетах проиграли итальянской «Монце». На своей площадке «Белогорье» победило со счётом 3:0 (27:25, 25:19, 25:19).

«Мне кажется, мы сыграли лучшую свою игру, сыграли по установке, всё получалось. Я думаю, эта победа даст нам многое. У нас очень сплочённый коллектив, атмосфера в раздевалке очень хорошая, и это хороший ключ к победам. Эмоции непередаваемые, когда побеждаешь за свой любимый клуб, за который ты болел с детства, и ты принёс какую-то пользу команде, это очень приятно. Я рад, что в Белгороде снова появились кубки, медали. Надеюсь, мы будем продолжать так дальше», — цитирует Тетюхина «Бел.Ру».

Павел является сыном олимпийского чемпиона Сергея Тетюхина.

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