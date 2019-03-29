Кутюкова: если выбьем Курило из игры, нам будет проще

Доигровщица калининградского «Локомотива» Юлия Кутюкова, восстановившаяся от травмы ноги, рассказала о своём состоянии и поделилась ожиданиями от противостояния с красноярским «Енисеем» в четвертьфинале плей-офф Суперлиги.

«Чувствую себя нормально – нога не беспокоит. Всё хорошо. Можно сказать, полностью здорова и готова. Хотя насчёт готова… Ещё нужно время, чтобы набрать форму.

Вообще, на лёгких соперников в плей-офф рассчитывать нельзя. «Енисей» – очень непростая команда. И полёт в Красноярск – дополнительная нагрузка. Да, мы дважды по ходу чемпионата обыграли «Енисей». Но матчи на вылет – это совсем другая история. К концу сезона с каждым днём становится всё тяжелее, накапливается усталость – и моральная, и физическая. И многое будет зависеть от характера, от уровня физической готовности, умения играть на фоне усталости.

В составе «Енисея» выделю Маргариту Курило. Её игра мне импонирует. Считаю её одной из лучших доигровщиц Суперлиги. Хотя и у неё может не пойти. Такое тоже бывает. Если её выбить из игры, нам будет уже проще", — цитирует Кутюкову официальный сайт клуба.

Первая игра состоится в Калининграде завтра, 30 марта.