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Питерский «Зенит» повёл в четвертьфинале ЧР, обыграв «Локомотив»

Питерский «Зенит» повёл в четвертьфинале ЧР, обыграв «Локомотив»
Волейбол / Суперлига мужчины

Санкт-петербургский «Зенит» одержал волевую победу над новосибирским «Локомотивом» в первом четвертьфинальном матче чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 3:1 (26:28, 25:20, 26:24, 25:22) в пользу хозяев площадки. «Зенит» повёл в серии до двух побед со счётом 1-0. Второй матч серии состоится 14 апреля на площадке «Локомотива».

В регулярном чемпионате «Зенит» занял третье место, «Урал» — шестое. В личном противостоянии команды одержали победы на своей площадке со счётом 3:1.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Четвертьфинал. Первый матч

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Новосибирск) – 3:1 (26:28, 25:20, 26:24, 25:22).

Счёт в серии — 1-0.

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