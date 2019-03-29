Панков: с «Уралочкой» нужно сразу начинать играть по боевому сценарию

Главный тренер подмосковной команды «Заречье-Одинцово» Вадим Панков прокомментировал поражение в первом матче четвертьфинальной серии с «Уралочкой-НТМК» (0:3).

«Я постоянно напоминаю команде, что Парубец начинает играть много, создаёт задел команде, чтобы «Уралочка» раскатывалась. Мы мало уделяли внимание на блоке, мы слабо подавали и вообще скромно начали. Так нельзя начинать матч, если мы хотим добиться победы. Вторая и третья партии – нормальные, в борьбе, прошли по боевому сценарию. С «Уралочкой» нужно сразу начинать так играть. В ответной встрече дома легче не будет. Мы понимаем, где надо добавить – в первую очередь в уверенности и решительности», — приводит слова Панкова пресс-служба «Уралочки-НТМК».