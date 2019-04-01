Столярова: на выезде московское «Динамо» постарается сыграть без ошибок

Волейболистка московского «Динамо» Дарья Столярова и игрок санкт-петербургской «Ленинградки» Софья Кузнецова поделились впечатлениями от первого матча их команд в четвертьфинале плей-офф российской Суперлиги. Действующий чемпион одержал победу со счётом 3:0 (25:18, 25:11, 25:17).



«Очень здорово, что удалось провести время на площадке. Соперник приехал не в полном составе. Всегда хочется поиграть, но не всегда есть возможность. Поэтому очень довольны, что так получилось. Будем стараться играть без ошибок на выезде и побеждать!» — цитирует Столярову официальный сайт «Динамо».



«Рассчитывали взять как можно больше очков, обыгрывать тех, кто в запасе. Игрой не очень довольны, далеко не всё получалось», — сказала Кузнецова.

Вторая игра серии до двух побед пройдёт в Санкт-Петербурге 6 апреля.