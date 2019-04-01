Грозер: в матчах с «Локомотивом» у меня повышенная мотивация

Диагональный санкт-петербургского «Зенита» Георг Грозер прокомментировал победу в первом матче четвертьфинала плей-офф Суперлиги с новосибирским «Локомотивом» со счётом 3:1 (26:28, 25:20, 26:24, 25:22).

«Ни для кого не секрет, что в матчах с Новосибирском у меня повышенная личная мотивация. Конечно, я в каждой игре выкладываюсь по полной и стараюсь приносить команде максимум пользы. Но при этом был очень рад, что в плей-офф нам достался именно «Локомотив». Постараюсь показать хороший волейбол и во втором матче серии, который пройдёт в Новосибирске. Очень хочу, чтобы мы вернулись оттуда с победой.



Если честно, я так и не понял, что произошло и как мы умудрились отдать первую партию, ведя 24:20. К счастью, все сделали правильные выводы и в дальнейшем действовали с большей концентрацией.



Как я уже сказал, стараюсь в каждом матче играть только на победу и выкладываться на сто процентов. Главное – чтобы команда побеждала и завоёвывала титулы и медали», — цитирует Грозера официальный сайт клуба.

Вторая игра серии до двух побед состоится в Новосибирске 14 апреля.